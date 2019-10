Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Foto nach Tatverdächtigen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter, die einen EC-Kartenbetrug begangen haben.

Die Unbekannten haben am 13.03.19 (Mittwoch) in Moers an der Straße Königlicher Hof aus dem Rucksack einer 60-jährigen Moerserin eine Geldbörse plus EC-Karte gestohlen.

Im Anschluss hoben die unbekannten Täter in Krefeld an Automaten Geld vom Konto der Frau ab. Dabei sind die Täter gefilmt worden.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Personen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Ein Foto der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/moers-taschendiebstahl-computerbetrug

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

