Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugin verhinderte Taschendiebstahl

Dinslaken (ots)

Einer aufmerksamen Verkäuferin ist es zu verdanken, dass eine 71-jährige Frau aus Dinslaken nicht bestohlen worden ist.

Die 27-jährige Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes an der Saarstraße beobachtete gestern nachmittag gegen 15.20 Uhr zwei Unbekannte. Eine der Frauen näherte sich der 71-Jährigen und verwickelte sie in ein Gespräch. Eine weitere Frau trat von hinten unerkannt an die 71-Jährige heran und interessierte sich offensichtlich für die Umhängetasche der Dame.

Da der Verkäuferin das Verhalten der beiden Unbekannten seltsam vorkam, trat sie hinzu. Hierbei fiel ihr auf, dass die Tasche der Dame bereits geöffnet war und die Geldbörse herausragte. Als die 71-Jährige ihr dann mitteilte, dass ein Etui aus der Tasche fehlte, rief die junge Frau die Polizei. Noch bevor die Kolleginnen und Kollegen eintrafen, entdeckte die 27-jährige Dinslakenerin das Etuie unter einem Bekleidungsständer und gab es der glücklichen Kundin zurück.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei 24-jährige Duisburgerinnen handelt. Beide sind bulgarischer Herkunft. Sie müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

