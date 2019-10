Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Stadtbibliothek

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 07.25 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Stadtbiblothek an der Straße Im Osterfeld.

Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters, das zum Parkdeck liegt, in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Täter Schubladen und hebelten Schränke auf. Aus einem Schrank stahlen sie einen ca. 40x30x30cm großen Tresor. Mit diesem und gestohlenem Geld flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0, in Verbindung zu setzen.

