Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Schermbeck (ots)

Am Dienstag, 15.10.2019, gegen 20:50 Uhr, betrat ein bisher unbekannter männlicher Täter eine Tankstelle in Schermbeck. Der maskierte Mann bedrohte eine 18-jährige Angestellte aus Schermbeck mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Scheingeld. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß aus der Tankstelle in Richtung Alte Dorstener Straße. Es wurde niemand verletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beschreibung des Täters: - männlich, etwa 20-40 Jahre alt, ca. 190cm groß, sprach akzentfreies Deutsch, blaue Jeans, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Schuhe, schwarze Pistole

