Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Senior durchschaut Anruf

Merzweiler (ots)

Ein unbekannter Anrufer wollte den Mann nach altbekannter Masche ausfragen. Ein angeblicher Polizeibeamter versuchte an Angaben über die finanzielle und persönliche Situation des Rentners zu gelangen. Der Angerufene durchschaute dies jedoch und ging nicht auf die Fragen des Anrufers ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Telefonaten. Sollten Zweifel an der Richtigkeit des Anrufes bestehen, kann jederzeit bei der zuständigen Polizeidienststelle nachgefragt werden.

