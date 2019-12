Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Drogenkontrollen - Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (10.12.2019) anlässlich eines Konzertes in Bad Cannstatt Drogenkontrollen durchgeführt und neben mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auch einen mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Die Beamten kontrollierten von 15.00 Uhr bis 23.30 Uhr insgesamt 54 Personen und stellten dabei 30 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, unter anderem mit Marihuana, Kokain und Heroin fest. Gegen 22.00 Uhr überprüften die Beamten mehrere Personen am Bahnhof Bad Cannstatt, die mutmaßlich mit Betäubungsmittel gehandelt hatten. Sie fanden bei einem 31-jährigen Mann mehrere Hundert Euro Bargeld, sowie Marihuana und Subutex-Tabletten. Er wies sich mit einem offenbar gestohlenen Ausweis aus. Bei seinem 30-jährigen mutmaßlichen Käufer fanden sie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Beamten klärten die wahre Identität des mutmaßlichen Rauschgifthändlers. Der 31-jährige Deutsche wurde er im Laufe des Mittwochs (11.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Käufer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

