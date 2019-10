Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Duo lenkt Fußgängerin ab und raubt Handtasche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (14. Oktober 2019) wurde eine Krefelderin Opfer eines Raubes, bei dem eine Frau sie zunächst ablenkte und ein Mann ihr anschließend die Handtasche entriss.

Gegen 9:30 Uhr war die 45-Jährige zu Fuß auf der Violstraße in Richtung Glockenspitz unterwegs. Dort sprach sie eine Frau an und fragte nach der nächstgelegenen Haltestelle. Als sie ihr sagte, das nicht zu wissen und weiter gehen wollte, kam plötzlich ein Mann auf sie zu und entriss ihre Handtasche. Anschließend flüchtete er mitsamt der Beute in Richtung Glockenspitz.

Die Frau ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie hat schwarze Haare. Ihr Aussehen wird als "südosteuropäisch" beschrieben. Der Mann ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat schwarze, kurze, gelockte Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (782)

