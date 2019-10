Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen von Betriebshof entwendet

Gronau (ots)

Ein älteres Auto haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Gronau gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf dem Gelände eines Betriebs an der Straße Alter Postweg gestanden, wo die Diebe den grün lackierten VW Passat entwendeten. Zuvor waren sie offensichtlich in Büroräume des Betriebs eingedrungen, ohne jedoch etwas zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell