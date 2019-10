Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Filteranlage ausgebaut und entwendet

Ahaus (ots)

Auf den Rußpartikelfilter eines Transporters vom Typ Renault Master hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus abgesehen. Das betroffene Fahrzeug hatte auf einem Betriebsgelände an der Daimlerstraße gestanden. Dort muss es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.10., 16.00 Uhr und Montag, 07.10., 06.30 Uhr, zu dem Diebstahl gekommen sein. Eine ähnlich gelagerte Tat hatte sich, wie berichtet, in der Nacht zum Freitag in Gronau abgespielt. Auch dort hatten Täter den Rußpartikelfilter eines Renault Master ausgebaut und entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

