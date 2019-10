Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schule

Stadtlohn (ots)

Zwei Computer haben Unbekannte aus dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stadtlohn entwendet. Die Täter schoben eine Jalousie hoch und warfen eine Fensterscheibe ein, um sich gewaltsam Zugang ins Gebäude zu verschaffen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, circa 19.00 Uhr, und Montag, circa 08.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 500 Euro. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

