Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Partyzelt und Heizstrahler gestohlen

Ahaus (ots)

Ein Partyzelt, einen Heizstrahler, ein Verlängerungskabel und einen Schminkspiegel haben unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Fahrradschuppen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, circa 21.00 Uhr, und Samstag, circa 08.15 Uhr, an einem Wohnhaus der Hörstingstraße in Ahaus-Alstätte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

