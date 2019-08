Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0490 --Enkeltrick gescheitert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Im Winkel Zeit: 01.08.2019, 12:00 Uhr

Eine aufmerksame Bremerin hatte am Donnerstagmittag ein wachsames Auge auf ihre 80 Jahre alte Mutter und verhinderte somit eine Enkeltrick-Variante zu ihrem Nachteil.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die 80-jährige Seniorin aus Walle einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als ihr Neffe aus und bat um finanzielle Unterstützung. Kurze Zeit später nahm eine angebliche Bekannte des Neffen telefonischen Kontakt zu der Seniorin auf und erklärte, dass ein Taxi zu ihrer Wohnanschrift bestellt wurde, um sie zu einer Bankfiliale zu bringen. Die Rentnerin stieg sodann in das bestellte Taxi ein und hob in einer Bankfiliale eine größere Menge Bargeld ab. Als die 80-Jährige wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, meldete sich die unbekannte Frau abermals telefonisch, um eine Geldübergabe zu vereinbaren. Dieses Mal nahm jedoch nicht die Seniorin den Anruf entgegen, sondern ihre Tochter. Die 57-Jährige durchschaute die perfide Betrugsmasche und beendete das Telefongespräch. Hiernach verständigte die Bremerin den richtigen Neffen, der versicherte, seine Tante nicht um Geld gebeten zu haben.

Die Polizei Bremen rät in ähnlich gelagerten Fällen: Bei Anrufen angeblicher Verwandter in finanzieller Notlage immer unter deren bekannter -und nicht der vom Anrufer angegebenen- Telefonnummer zurückrufen. Das verschafft Ihnen Zeit, die Situation zu überdenken und/ oder Mitmenschen ins Vertrauen zu ziehen. Sollten Fremde bei Ihnen klingeln und vorgeben, im Auftrag eines Verwandten zu kommen, niemals Geld aushändigen! Weitere Verhaltenstipps zum Thema Enkeltrick erhalten Sie im Präventionszentrum der Polizei (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel: 0421/362-19003) oder im Internet auf www.polizei.bremen.de.

