POL-HB: Nr.: 0487 --Seniorin überrascht Einbrecher

Ort: Bremen-Gröpelingen, Luchtbergstraße Zeit: 29.07.2019, 12.30 Uhr

Eine 81 Jahre alte Frau überraschte am Montagmittag einen Einbrecher in ihrer Wohnung in Bremen-Gröpelingen. Der Mann schubste die Frau beiseite und floh mit einigen Schmuckstücken aus dem Fenster.

Die Seniorin kam etwa gegen 12.30 Uhr nach Hause in ihre Wohnung in der Luchtbergstraße, als plötzlich im Schlafzimmer ein Einbrecher vor ihr stand. Als der Eindringling die Frau sah, schubste er sie beiseite und floh durch ein geöffnetes Fenster nach draußen. Offenbar hatte er sich vorher bereits einen Teil ihres Schmuckes bereit gelegt. Die Bremerin blieb unverletzt.

Der Mann soll zwischen 170 und 175 Zentimetern groß gewesen sein. Er hatte braune Augen und trug eine graue Hose, einen grauen Pullover sowie ein graues Cappy. Die Polizei fragt, wer am Montag gegen 12.30 Uhr in der Luchtbergstraße etwas Auffälliges beobachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Die 81-Jährige stand derart unter dem Eindruck des Geschehens, dass sie erst einen Tag später die Polizei rief. Die Polizei appelliert: Wenn Sie Opfer einer Straftat werden, dann wählen Sie immer sofort den Notruf unter 110. Ansonsten geht wertvolle Zeit für eine Fahndung verloren.

