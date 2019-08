Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0489 --Trickdiebinnen festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 31.07.19

Bei zwei 19 und 27 Jahre alten Trickdiebinnen klickten am Mittwoch in der Bremer Innenstadt die Handschellen. Die beiden Frauen sollen über einen Zeitraum von mehreren Wochen wiederholt einen 74 Jahre alten Senioren bestohlen haben.

Ein Bundespolizist beobachtete am Mittwochnachmittag, wie die zwei Frauen den 74 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße bedrängten und Geld von ihm verlangten. Einsatzkräfte der Bremer Polizei wurden hinzugerufen und nahmen das Duo vorläufig fest. Laut Angaben des Seniors lernte er die Damen im Juli in der Neustadt kennen, als sie ihm beim Tragen der Einkaufstaschen halfen. Bei weiteren Begegnungen und häuslichen Besuchen forderten sie vermehrt Geld von ihm, dass er auch teilweise ausgehändigte. Der 74-Jährige stellte zudem fest, dass Wertsachen und Geld aus seiner Wohnung fehlten. Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Wohnungen der Verdächtigen und stellten Bargeld und andere Wertsachen sicher, die nach ersten Erkenntnissen dem Senior zugeordnet werden konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor, geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus oder wie in diesem Fall zeigen sie sich hilfsbereit, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät: Legen sie ein gesundes Misstrauen an den Tag, lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell