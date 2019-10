Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Einbruch Laptop gestohlen

Borken (ots)

Einen Laptop-Computer und eine Packung Zigarettentabak hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Borken aus einem Wohnhaus gestohlen. Der Täter hatte ein Garagentor aufgedrückt, um so in die Nebenräume des Gebäudes am Beckingsweg zu gelangen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell