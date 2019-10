Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Von der Fahrbahn abgekommen

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro hat am Sonntag ein Unfall in Gronau gefordert. Ein 18 Jahre alter Autofahrer befuhr die Bundesstraße 54 in Richtung Niederlande. Der Steinfurter kam auf dem Abschnitt zwischen einem Parkplatz und der Abfahrt zum Amtsvennweg (Bundesstraße 70) aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf den Grünstreifen und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin aus Nordwalde erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

