Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung durch Graffiti

Ahaus (ots)

Mit silberner Farbe haben unbekannte Täter Straßenschilder und ein geparktes Auto in Ahaus besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, circa 11.00 Uhr, und Samstag, circa 11.30 Uhr, auf dem Kreuzkamp. Der entstandene Schaden liegt bei circa 750 Euro. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

