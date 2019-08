Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Jugendlicher nach Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Aschendorfer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto abgebremst wurde. Dessen Fahrer wollte den Gegenverkehr passieren lassen und anschließend nach links in die Rheiderlandstraße abbiegen. Der junge Rollerfahrer erkannte dies zu spät, kam bei der folgenden Vollbremsung zu Fall und rutschte in das Heck des Autos. Der 16-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell