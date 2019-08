POL-EL: Lingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Lingener Straße (B70) zu einem Unfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen 17 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines VW Transporters in Richtung Lingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er unvermittelt auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi A3 eines 72-jährigen Mannes aus Rheine zusammen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

