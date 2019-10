Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht

Ein leicht verletztes Kind

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 02.10.2019, in Vreden erlitten. Dies wurde erst jetzt polizeilich bekannt. Das Kind befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad stadteinwärts den Radweg der Ottensteiner Straße. Eine Autofahrerin, die ebenfalls auf der Ottensteiner Straße in gleicher Richtung unterwegs war, sei nach Angaben des Jungen rechts in die Norbertstraße abgebogen und habe dabei das Vorderrad touchiert. Nach Angaben des Kindes habe die Fahrerin ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei der Flüchtigen soll es sich um eine circa 35 - 40 Jahre alte Frau in einem schwarzen Mercedes (A-Klasse) gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen und die Fahrerin, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

