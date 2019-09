Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand schnell gelöscht

Lüdenscheid (ots)

Brand in Wohnung am Laubaner Weg Am heutigen Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Wohnungsbrand in einer Wohnung in der 3. Etage informiert. Die dort gemeldeten Hausbewohner konnten alle selbständig das Haus mit Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brandherd in der Wohnung ab. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen könnte eine fahrlässige Brandstiftung die Ursache für die Entstehung des Brandes sein. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

