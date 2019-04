Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Drei Pkw durch Feuer beschädigt

Hannover (ots)

Ein Dacia Sandero ist am Sonntag, 28.04.2019, gegen 17:45 Uhr, in Brand geraten. Zwei weitere Fahrzeuge sind bei dem Feuer an der Boschstraße im Ortsteil Sievershausen beschädigt worden. Die Ursache ist nicht mehr ermittelbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge die Flammen auf dem Betriebsgelände bemerkt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer an dem Dacia löschen. Nichtsdestotrotz wurde zwei weitere Autos (Fiat 500 und Opel Meriva) bei dem Brand beschädigt.

Die Kriminalpolizei konnte heute bei ihren Untersuchungen die Ursache nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. /has, isc

