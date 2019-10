Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Von Unbekannten geschlagen

Vreden (ots)

Mehrfach geschlagen und getreten haben unbekannte Täter einen 18-Jährigen aus Vreden. Der Fußgänger ist in der Nacht zu Sonntag gegen 04.00 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Höhe Großemast unterwegs gewesen, als ihn Unbekannte tätlich angriffen. Die Täter steckten zudem die Jacke in Brand, die auf der Fahrbahn lag. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

