Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Feuer in Geislingen aus.

Gegen 16.30 Uhr brannte es in einem Kellerraum in der Liebknechtstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Ein technischer Defekt an einem Trockner dürfte die Ursache für den Brand gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

