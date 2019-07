Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher bleibt draußen

Am Dienstag versuchte ein Unbekannter in eine Schule in Ulm einzubrechen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr löste der Alarm an dem Gebäude "Am Hochsträß" aus. Die Polizei überprüfte das Areal und stellte an einer Tür Hebelspuren fest. Diese hatte stand gehalten, sodass der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 entgegen. Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

