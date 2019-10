Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autodiebstahl am Sonntagmorgen

Borken (ots)

Unbekannte haben am Sonntag in Borken-Burlo ein Auto gestohlen. Die Täter waren durch eine unverschlossene Tür in die Garage eines Wohnhauses am Mühlenweg gelangt und von dort ins Haus selbst. Die Unbekannten fanden dort die Schlüssel zu dem Wagen vor, nahmen sie an sich und fuhren damit weg. Ein Zeuge hatte gegen 07.00 Uhr zwei Personen beobachtet, die sich mit dem Auto entfernten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarz lackierten VW Golf mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

