Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Junge Frau nach Unfall in Lebensgefahr

Dörpen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der B401 in Höhe Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Gegen 16.10 Uhr kam sie in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr VW schlug zunächst mit der Front in einen Graben und überschlug sich anschließend mehrfach. Die junge Frau wurde aus dem Auto herausgeschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste sie anschließend ins Krankenhaus Papenburg eingeliefert werden. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B401 über mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell