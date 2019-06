Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es an der Fledderstraße in Höhe des Freizeitsees in Lohne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 14-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 16.40 Uhr fuhr er aus einem Feldweg auf die Fledderstraße und wurde dort von einem in Richtung Lohner Weg fahrenden Seat erfasst. Mit schweren, nach Auskunft der Ärzte aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, wurde der Jugendliche ins Krankenhaus nach Lingen gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war bereits vor Ort, musste den Jungen aber nicht transportieren. Der 21-jährige Seatfahrer und die drei weiteren Insassen blieben ersten Erkenntnissen zur Folge unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

