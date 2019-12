Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (11.12.2019) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Elektronikgeschäft am Mailänder Platz eine Smartwatch gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 13.40 Uhr, wie dieser mit der verpackten Uhr in einen wenig besuchten Teil des Verkaufsraums ging und dort unauffällig die Verpackung und Sicherungseinrichtungen entfernte. Danach passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Bevor der Detektiv an den Tatverdächtigen herantrat, versuchte ein 21 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter noch, diesen durch einen Pfiff zu warnen. Der Detektiv hielt daraufhin die Tatverdächtigen fest und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Das Diebesgut im Wert von mehr als Hundert Euro trug er noch bei sich. Der wohnsitzlose georgische Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (12.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, sein 21 Jahre alter mutmaßlicher Gehilfe wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

