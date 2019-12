Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter BMW-Fahrer hat am Mittwoch (11.12.2019) eine Fußgängerin in der Lautenschlagerstraße angefahren und ist im Anschluss weggefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 30-jährige Fußgängerin überquerte gegen 19.15 Uhr die Kronenstraße an einem Fußgängerüberweg, als ein weißer BMW sie anfuhr, sodass sie zuerst auf die Motorhaube und dann neben das Auto stürzte. Sie stand sofort wieder auf und sah in dem Auto drei Männer sitzen. Das Auto fuhr zuerst weiter und hielt dann nach wenigen Metern wieder an. Der Beifahrer stieg aus und bot der Verletzten Bargeld an. Als sie nicht darauf reagierte, stieg er wieder ein und der BMW fuhr in Richtung Bolzstraße weg. Die 30-jährige erstattete erst am Donnerstag (12.12.2019) Anzeige bei der Polizei und begab sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sie beschrieb den Beifahrer als zirka 180 Zentimeter groß und etwa 18 bis 22 Jahre alt. Er hatte einen südländischen Teint, dunkle, kurze Haare und einen kräftigen Körperbau. Den Fahrer und den weiteren Beifahrer kann sie nicht beschreiben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

