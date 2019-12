Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Ladendiebstahl

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 63-Jähriger, der am Freitag (13.12.2019) gegen 15.30 Uhr nach mutmaßlichen Ladendiebstählen festgenommen wurde, wird am Samstag (14.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann war von Kräften der Einsatzhundertschaft Stuttgart am Arnulf-Klett-Platz kontrolliert worden, da er in verdächtiger Weise an Kleidungsstücken, die er in einer Plastiktüte mit sich führte, hantierte. Neben einer neuwertigen Hose der Marke "Laulia" und einem Parfum-Tester der Marke "Roger&Gallet", die keinem Warenhaus zugeordnet werden konnten, befand sich in der Tasche auch eine hochwertige Kinder-Winterjacke. Das geschädigte Bekleidungsgeschäft konnte ermittelt werden, der Verkaufswert der Jacke beträgt demnach 295 Euro. Der unter Alkoholeinwirkung stehende 63-jährige Rumäne, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten war, wurde zur Vorbereitung der Haftprüfung in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

