Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines PKW's

Büdesheim (ots)

Am 07.12.2019 kam es in der Hauptstraße in Büdesheim gegen 17:30 Uhr zu einem PKW-Brand. Ein geparkter BMW geriet aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen wurde hierbei nicht verletzt. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehren gelöscht und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Prüm, Büdesheim und Wallersheim.

