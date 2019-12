Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; zwei überholende Fahrzeuge kollidieren miteinander - Zeugen gesucht.

Wittlich, L 53 (ots)

Am 07.12.2019, gegen 09:00 Uhr, kam es im Bereich der L 53, zwischen den Kreisverkehren Platten und Altrich/Umspannwerk, zu einem Verkehrsunfallgeschehen. Zwei in Richtung Wittlich fahrende und gleichzeitig überholende Fahrzeuge kollidierten miteinander, da die jeweiligen Fahrzeugführer zuvor diverse Sorgfaltspflichten ignorierten. Ein Unfallbeteiligter entzog sich letztlich gar einer Unfallaufnahme durch Flucht. Jedenfalls überholten die beiden PKW mehrere Fahrzeuge, u.a. einen LKW und ein Wohnmobil. Deren Fahrer könnten wichtige und sachdienliche Hinweise zum genauen Unfallhergang geben. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen ggf. an die:

Polizeiinspektion Wittlich.



Telefon: 06571-926-0

Email: piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell