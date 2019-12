Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Arzfeld (ots)

Arzfeld - Am 07.12.2019 gegen 04:00 Uhr kam es in der Ortslage Arzfeld zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Fahrzeugführer befuhr die Industriestraße aus Richtung B410 kommend in Fahrtrichtung Halenbacher Straße. In einer leichten Linkskurve kommt er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt sowohl eine Straßenlaterne als auch eine Gartenmauer. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

