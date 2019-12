Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 07. Dezember 2019 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Samstag, 07. Dezember 2019, gegen 01:20 Uhr, wurde der Polizei in Wittlich ein verunfallter PKW in der Benninghovenstraße in Wittlich Wengerohr gemeldet.

Beim Eintreffen vor Ort stellten die Beamten einen PKW fest, der gegenüber der Zufahrt der Firma Benninghoven im Straßengraben stand. Dieser PKW hatte bei dem zuvor geschehenen Unfall ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten beschädigt.

Der Fahrer saß zu diesem Zeitpunkt schlafend hinter dem Steuer seines Wagens.

Nachdem es den Beamten gelungen war, den jungen Mann aufzuwecken, stellten sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte diese Wahrnehmung.

Dem 20-jährigen Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und der Führerscheinentzug.

------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell