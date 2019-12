Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Betonmischers

Wittlich (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 25.11.2019 bis Montag, den 02.12.2019, wurden auf einer Baustelle "Im Sommergarten" in Wittlich-Wengerohr, im Baugebiet St. Paul in Richtung Sterenbachsee, ein Betonmischer und ein 50 Meter Druckwasserschlauch von unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die eventuelle Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260 oder Email: piwttlich.dgl@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: PHK Schmitt

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-0

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell