Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streit wegen Vorfahrt endet in Schlägerei

Wittlich (ots)

Am 03.12.2019, gegen 19.30 Uhr kam es an der Ecke Talweg - Unterer Sehlemet zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern, da Uneinigkeit darüber herrschte, wer denn nun Vorfahrt habe. Dieser Streit mündete in einer handfesten Schlägerei. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde dies von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr zu ermitteln waren. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen. Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Ansprechpartner: PHK Lamberty

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-121

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



