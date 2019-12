Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.12.2019

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer bei Überschlag verletzt

Ort: Schalkenmehren, Weinfeld, L 64

Zeit: 04.12.2019, 17.25 Uhr

Ein 27-Jähriger aus der VG Daun war mit seinem Pkw in Richtung Gemünden unterwegs. In Höhe des Weinfelder Maares geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, brach der Wagen vermutlich nach rechts aus, kollidierte mit dem erhöhten Bordstein und überschlug sich anschließend in der Böschung. Der PKW kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der 27-Jährige konnte das total beschädigte Auto selbst verlassen. Er wurde, vermutlich nur leicht verletzt, durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Mehren war mit 25 Kräften im Einsatz.

