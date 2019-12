Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Ackerschiene

Büdesheim (ots)

Büdesheim Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 13.11.2019 und Samstag, den 23.11.2019, in der Ortslage Büdesheim eine Ackerschiene entwendet. Der Traktor, an welchem die Schiene befestigt war, befand sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Büdesheim.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Prüm (06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden.

