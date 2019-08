Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße - Rollerfahrer schwer verletzt

Neuss-Vogelsang (ots)

Am Montag (26.08.), gegen 10 Uhr, kam es auf der Gladbacher Straße in Neuss-Vogelsang zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Neusser schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 59-Jährige mit seinem Mofa aus Richtung Furth in Richtung Düsseldorf unterwegs. Er befuhr die rechte Spur der zweispurigen Straße und wollte aus bislang unbekannten Gründen kurz nach der Unterführung nach links den Fahrstreifen wechseln. Hierbei kollidierte er mit dem VW Fox eines 78-Jährigen und geriet darauffolgend ins Schleudern. Er kam am rechten Straßenrand zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Es kam während der Maßnahmen vor Ort zur Sperrung der Gladbacher Straße.

