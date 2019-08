Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sachbeschädigung an Schule - Polizei ermittelt

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (25.08.) hatte die Polizei einen Einsatz an der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatte, gegen 00:15 Uhr, vier beschädigte Scheiben am dortigen Schulgebäude entdeckt. Zudem hatten noch unbekannte Randalierer eine Mülltonne in Brand gesetzt. Der Zeuge verständigte die Polizei und Feuerwehr. Hinweise auf eventuelle Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise an die 02131-3000.

