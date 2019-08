Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsdienst kontrolliert

Arnsberg / Sundern (ots)

Auch am Wochenende kontrollierte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis den Verkehr auf den Straßen des Sauerlandes. Die speziell ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten überwachen im gesamten HSK den Schwerlastverkehr sowie die Gefahrguttransporte. Auch der gewerbliche Güterverkehr mit seinen entsprechenden Sozialvorschriften, wie z.B. den Lenk- und Ruhezeiten, wird in die Kontrollen des Verkehrsdienstes mit einbezogen. Die "normale" Verkehrsüberwachung gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld des Verkehrsdienstes. In enger Zusammenarbeit mit den Polizeiwachen erfolgen Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen sowie die Ahndung anderer Verkehrsverstöße. Am Freitagabend kontrollierte die Beamten die Geschwindigkeit am Sorpesee. Auf der Landstraße 687 zwischen Amecke und Langscheid rast ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn mit 91 km/h in die Messung. Der Mann war 41 km/h zu schnell und darf demnächst für einen Monat auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Zudem erwarten ihn eine dreistellige Geldstrafe und zwei Punkte in Flensburg. Am Samstagvormittag hielten die Verkehrsexperten in Müschede den Lkw einer Gerüstbaufirma an. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich. Mit einer Überladung von fast 30 Prozent erwarten den 31-jährigen Fahrer sowie den Halter ein dreistelliges Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Auch zukünftig wird der Verkehrsdienst den Verkehr auf den Straßen des Sauerlandes kontrollieren und konsequent gegen Verkehrssünder vorgehen.

