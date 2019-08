Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselgeldbetrug

Meschede (ots)

Am Freitag kam es in der Le-Puy-Straße zu einem Wechselgeldbetrug. Gegen 18:10 Uhr betraten zwei Männer den Getränkemarkt und kauften ein Getränk mit niedrigem Wert. Beim Bezahlen legten die Täter mehrere größere Scheine auf die Theke mit der Bitte diese zu wechseln. Nach kurzem Hin und Her mit dem auf der Theke liegenden Geld, verließen die Männer das Geschäft. Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zeugenaussagen zufolge sahen sich beide Täter sehr ähnlich und werden wie folgt beschrieben:

- Circa 30-35 Jahre alt

- Etwa 1,90 Meter groß

- Korpulente Figur

- Südosteuropäisches Aussehen

- Kurze dunkelbraune/schwarze Haare

- Dreitagebart

- Weißes T-Shirt

- Blaue Jeans

- Schwarze Schuhe

- Ein Täter hatte Narben auf einer Wange

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

