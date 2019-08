Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Olsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 12 Uhr sind Unbekannte in eine Hütte in der Straße "Steinkleff" eingebrochen. Die Täter brachen die Seitenwand eines Anbaus der Hütte auf und entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Der Versuch eine Gartenhütte aufzuhebeln schlug fehl.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Meschede: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitag 6:15 Uhr versuchten Unbekannte in einen Gebäudeteil eines Klosters in der Straße "Klosterberg" einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Türen aufzuhebeln und mit Gewalteinwirkung zu öffnen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Medebach: Am Samstag gegen 5 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Rotdornweg ein. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Haus traf er schließlich auf einen Bewohner und flüchtete. Entwendet wurde nichts.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Marsberg: Am Sonntag gegen 3:50 Uhr sind Unbekannte in eine Apotheke in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter kletterten auf ein Vordach und hebelten ein Fenster im 1. Obergeschoss auf. Im Inneren der Apotheke löste ein Bewegungsmelder aus und die Täter flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 17. August, 8 Uhr und dem 25. August, 3 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Weidenhang" eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten die Täter auf ein Garagendach, schoben eine Jalousie hoch und hebelten ein Fenster auf. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Gegenstände.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 17:10 Uhr und Freitag 7:30 Uhr sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma in der Goethestraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren öffneten die Unbekannten einen Tresor. Entwendet wurden Bargeld und diverse Elektrogeräte.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 7:15 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Geschäft in der Straße Kapperundweg einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch eine Tür aufzuhebeln und eine Scheibe einzuschlagen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

