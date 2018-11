POL-PDMY: Zimmerbrand in Mayen-Kürrenberg

Mayen (ots) - Am heutigen Dienstag gegen 16.30 Uhr erreichte hiesige Dienststelle eine Meldung über einen Zimmerbrand in Mayen-Kürrenberg.Die FFW`n Kürrenberg und Mayen Stadt waren bereits alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 41-jähriger Hausbewohner in seiner Wohnung einen Gasofen in Betrieb nahm. Als er den Ofen wieder abstellen wollte, schlugen Flammen aus der Schlauchverbindung. Löschversuche des Bewohners waren nicht erfolgreich. Er schaffte es noch die brennende Gasflasche mit Ofen vor seine Wohnung zu bringen, wo das Feuer dann richtig aufloderte. Der Hausbewohner erlitt Brandverletzungen an beiden Händen und wurde dem Krankenhaus Mayen zugeführt. Seine Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar, der Sachschaden wird auf 5000,-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pi.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell