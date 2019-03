Polizei Düren

POL-DN: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Linnich/Düren (ots)

Drei Mal schlugen Diebe am vergangenen Wochenende zu und entwendeten zum Teil hochwertige Werkzeuge.

Ein Lagerraum in der Marienstraße in Floßdorf wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 10.03.2019, 19:00 Uhr und Montag, 11.03.2019, 18:00 Uhr gewaltsam geöffnet und darin befindliche Werkzeuge gestohlen.

Zwischen Freitag, 08.03.2019, 14:45 Uhr und Montag, 11.03.2019, 09:00 Uhr, machten sich bislang Unbekannte an einem Container in der Birkesdorfer Straße in Hoven zu schaffen. Nachdem dieser aufgebrochen war, wurde aus dem Inneren eine Werkzeugmaschine entwendet.

Ebenfalls ein Container war Ziel eines Einbruchs in der Zülpicher Straße in Düren. Hier wurde zwischen Samstag, 09.03.2019, 12:00 Uhr, und Montag, 11.03.2019, 07:30 Uhr, das Schloss des Baucontainers gewaltsam geöffnet und daraus hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

