Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Mutmaßlicher Ladendieb wurde wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht+++

Hamburg (ots)

Am Samstagmittag konnten Bundespolizisten einen wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Zuvor hatte er in einer Drogerie Parfüm entwendet.

Der 39-jährige Lette steht im Verdacht, am 13. Juli 2019 gegen 12:30 Uhr Parfüm im Wert von über 115 Euro in einer Parfümerie im Hamburger Hauptbahnhof entwendet zu haben. Die Tat wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Dieser hielt den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten fest. Eine Überprüfung der Personalien des alkoholisierten Tatverdächtigen (über 1,8 Promille) ergab einen Haftbefehl. 2018 war er wegen Diebstahls in zwei Fällen verurteilt worden. Der Mann konnte den haftbefreienden Betrag in Höhe von 820 Euro nicht entrichten und wurde einer Hamburger Haftanstalt zugeführt. Nunmehr hat er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 41 Tagen zu verbüßen.

Ronny von Bresinski

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: ronny.vonbresinski@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell