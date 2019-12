POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Samstag, 7. Dezember 2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Einbruch in Baucontainer

Ort: Kalenborn-Scheuern, Ringstr.

Zeit: 05.12.2019, 16.30 h - 06.12.2019, 08.45 h

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Baucontainer ein. Hier wur-de ein Starkstromverteilerkasten entwendet. Hinweise an die PI Daun oder PW Gerolstein

Ereignis: Einbruch in ein Wohnhaus

Ort: Gerolstein, Am Brönnchen

Zeit: 05.12.2019, 19.00 h - 06.12.2019, 12.30 h

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam ein Wohnhaus in der Straße "Am Brönnchen" ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Zum Zeitpunkt der Tat war niemand im Hause anwesend. Hinweise an die PI Daun oder PW Gerolstein

Ereignis: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ort: Duppach, Hauptstr.

Zeit: 04.12.2019, 23.00 h - 05.12.2019, 08.30 h

Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Hauptstr. auf und entwendeten das Bargeld. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: Daun, Burgfriedstr. 22

Zeit: 06.12.2019, 19.55 h - 06.12.2019, 20:05

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht beschädigte ein Pkw mit Lux-Kennzeichen mit dem Heckbereich einen dahinter parkenden Pkw der Marke Seat. Nach Angaben eines Zeugen fuhr der Verursacher mit seinem Pkw weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Es entstand leichter Sachschaden an dem geschädigten Pkw.

