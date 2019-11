Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Penny-Markt

Porta Westfalica (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in den Penny-Markt in der Ellernstraße eingebrochen. Dabei verursachten sie großen Schaden und vermutlich auch erheblichen Lärm. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stemmte man brachial ein Loch in die Hauswand und gelangte so ins Innere. Hier versuchten die Einbrecher durch das Aufstemmen einer weiteren Wand in ein Büro zu gelangen und einen Tresor anzugehen. Vermutlich lösten sie dabei gegen 5.40 Uhr einen Alarm aus, sodass sie ohne Beute von ihrer Tat abließen.

Da die Ermittler vermuten, dass die Täter bei Ihrer Tat beträchtlichen Lärm verursacht haben, hoffen sie auf Zeugenhinweise und fragen: Wer hat in den Nachtstunden des Sonntags verdächtige Personen in der Ellernstraße oder am Discounter selbst beobachtet? Wer kann Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen geben, die im Nahbereich gestanden haben? Hinweise bitte an die Beamten unter Telefon (0571) 88660.

