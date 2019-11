Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW kollidiert mit Transporter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hille (ots)

Am Montagmorgen sind auf der Lübbecker Straße (B 65) in Rothenuffeln zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Als eine 23-jährige Polo-Fahrerin die Lübbecker Straße um kurz nach sieben Uhr in Richtung Minden befuhr, geriet sie nach ersten Erkenntnissen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat-Transporter eines 70-Jährigen aus Minden. Dadurch schleuderten beide Fahrzeuge auf angrenzende Grünstreifen. Ein Skoda mit einer Lübbeckerin (26) am Steuer, die sich mit dem PKW hinter dem Polo in gleicher Fahrtrichtung befunden hatte, wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Während die 23-Jährige und der Fahrer des Transporters bei dem Unfall verletzt wurden und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht werden mussten, kam die Skoda-Fahrerin unverletzt mit einem Schrecken davon. Die nicht mehr fahrbereiteten Fahrzeuge der beiden Mindener schleppte man ab. Während der Unfallaufnahme musste die Lübbecker Straße für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Neben den Beamten waren auch Kräfte der Feuerwehr am Einsatz beteiligt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell